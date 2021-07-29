شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر حصدت 34 ميدالية أولمبية فى تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر 34 ميدالية أولمبية على مدار مشاركاتها في دورات الألعاب الأولمبية منذ 1912 وحتى الدورة الحالية المقامة في طوكيو 2020.

وكانت مصر قد حققت 32 ميدالية قبل المشاركة في دورة طوكيو، قبل أن يضيف ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى برونزيتين جديدتين لمصر في الدورة الحالية ليصل إجمالي الميداليات التي حققتها مصر 34 ميدتالية متنوعة.

وجات ميداليات مصر الأولمبية متنوعة ما بين 7 ذهب و10 فضة و17 برونز.

وتعد مشاركة بعثة مصر في أولمبياد لندن هي الألإضل1948، والتي عاد منها الأبطال المصريين بـ5 ميداليات اثنتان منهما من الذهب.

ويعد كرم جابر صاحب الميدالية الذهبية الأخيرة لمصر حتى الآن في أولمبياد طوكيو 2004.

ويشهد أولمبياد طوكيو مشاركة تاريخية للبعثة المصرية كأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد، حيث ضم 134 رياضيا ورياضية بخلاف 12 رياضيا من الجنسين بصفة احتياطية.

وكانت مصر شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل ببعثة ضمت 120 رياضيا ورياضية، لكنها كسرت هذا الرقم القياسي خلال نسخة طوكيو2020 . الحالية

وشاركت مصر في أولمبياد طوكيو للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، وكانت بداية المشاركة المصرية في أولمبياد استكهولم عام 1912 برياضي واحد فقط وهو لاعب المبارزة أحمد حسنين، ثم شاركت مصر في أولمبياد أنتويرب عام 1920 ببعثة قوامها 22 رياضيا.