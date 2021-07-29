الامارات | المصري محمد النني يثير غضب جماهير أرسنال.. "تغريدات قاسية" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري محمد النني يثير غضب جماهير أرسنال.. "تغريدات قاسية" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعب المصري محمد النني تسبب في ثورة غضب عارمة لدى جماهير أرسنال بعدما أخطأ في التعامل مع كرة داخل منطقة الجزاء أسفرت عن هدف بمرمى فريقه خلال المباراة الودية، الأربعاء، أمام واتفورد.

وعلى الرغم من فوز أرسنال 4-1 إلا أن الهدف الذي تسبب به النني (1-1) عرّضه لوابل من الانتقالات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ذهب البعض للمطالبة بتبديله بلاعب آخر.

ونقلت الصحيفة جملة من التغريدات الغاضبة والقاسية عبر "تويتر"، إذ قال أحد المشجعين: "آه، نعم، نفس شكل آرسنال القديم"، وعلق آخر: ""يظهر النني للجميع لماذا يجب عليه ألا يلعب مع فريقنا الأول، ولماذا لا نزال بحاجة إلى تعزيزات في تلك المنطقة المركزية".. " "من الجيد تسليط الضوء على ذلك الخطأ، هذا هو النني، لاعب بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، يجب ألا يشارك بانتظام مع الفريق الأول، آمل أن يبدأ أرتيتا في ملاحظة ذلك ويبحث عن لاعب آخر".

وكان النني قد انضم إلى أرسنال في عام 2016 قادماً من بازل السويسري مقابل ثمانية ملايين يورو، ويعتبر من اللاعبين التكتيكيين وحظي باهتمام كبير من مدرب أرسنال السابق، الفرنسي آرسين فينغر.

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