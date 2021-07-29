الامارات | أفضلهم ماتيو.. ميسي يتدرب مع أولاده في الحديقة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضلهم ماتيو.. ميسي يتدرب مع أولاده في الحديقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو برفقة نجليه تياغو وماتيو وهم يمارسون كرة القدم في حديقة مع طفل ثالث بدا منهكاً وهو يبحث عن استخلاص الكرة من عائلة ميسي.

وخطف ماتيو "ابن ميسي" الأنظار وإشادات متابعي حساب ليونيل الذي يحظى خلاله بـ 238 مليون مشجع، في وقت ركّز البعض على أن ميسي لا يرتبط بأي فريق حاليا بعد انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، على الرغم من أن برشلونة اتفق معه على توقيع عقد جديد لمدة خمسة مواسم غير أن هناك بنود في العقد ما زالت تعطل إتمام الصفقة حتى الآن.

ويتوقع أن يحسم ميسي بقاءه رسميا مع برشلونة مع بداية أغسطس المقبل بعد أن يحل النادي أزمة الرواتب الضخمة للاعبين ومحاولة تقليصها لإبرام صفقة التجديد لأيقونة الفريق ميسي.

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