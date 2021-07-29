شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات ودية ولم شمل داخل معسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص لاعبو الزمالك علي عقد جلسات دائمة مع بعضهم البعض في فندق إقامة الفريق الأول بمعسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة التى كان مقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى قبل إعلان اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري والإعلان عن الجدول الجديد يوم الأحد المقبل بعد تأهل المنتخب الأولمبي لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو.

وتسود أجواء الدعابة والمرح بين اللاعبين في الجلسات والحديث عن أمور الفريق والمباريات المقبلة في الدورى، كما تطرقت الجلسات إلي الحديث عن المنتخب الأوليمبي وتقييم مشواره في الأوليمبياد بعد التأهل لدور الـ 8 من البطولة ومواجهة البرازيل المقرر لها السبت المقبل.

من ناحية أخري، يظهر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، في ودية فريقه مساء اليوم أمام أبها السعودي بعد شفائه من الإصابة التي عاني منها مؤخرا بشد في العضلة الخلفية.

وأدي شيكابالا تدريبات تأهيلية طوال الفترة الماضية أثناء وجوده في معسكر الزمالك بالإسكندرية بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات التي سبقت توجه الفريق للمعسكر، وغاب عن ودية فريقه أمام منتخب الدرجة الثانية منذ ساعات.

وشارك شيكابالا في تدريبات الكرة مع زملائه بالزمالك خلال الساعات الماضية، ليصبح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات وقرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تواجده علي مقاعد البدلاء في ودية أبها مع إشراكه في نهاية المباراة لبعض الوقت ليستعيد حساسية المباريات ورفع لياقته البدنية.

فيما يواصل حازم إمام غيابه عن وديات الزمالك للمرة الثانية علي التوالي حيث يؤدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب.