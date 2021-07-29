شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يخسر أمام تايلاند ويواجه أوزبكستان على "المركز الثالث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المنتخب الوطني لكرة الصالات أمام منتخب تايلاند 2-3 في الدور قبل النهائي لبطولة تايلاند الدولية التي يستعد من خلالها الفريق للمشاركة في كأس العالم بلتوانيا العام الحالي.

ويلتقي غدًا منتخب الصالات مع أوزبكستان على المركز الثالث بعد خسارتها أمام إيران 5-7 في الدور قبل النهائي.

وتأهل المنتخب الوطنى لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائى لبطولة تايلاند الدولية بعد تعادله مع منتخب إيران اليوم 2-2 فى إطار الاستعداد لكأس العالم، فى شهر سبتمبر المقبل المقرر إقامته فى ليتوانيا.

خسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام منتخب ليتوانيا أمى بنتيجة 4 / 2 في بطولة تايلاند الدولية فى إطار الاستعداد لكأس العالم، وفاز على طاجيكستان 1-0 فى أولى مبارياته ببطولة تايلاند، وأحرز هدف المباراة الوحيد مصطفى عيد.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الصالات يستعد تحت قيادة مديره الفني جهاد عرفة للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها العام الحالي بليتوانيا، وكانت بعثة المنتخب الوطني برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قد توجهت إلى تايلاند يوم الأربعاء الماضي وتستمر البطولة حتى 30 يوليو الحالي.

وتقدم هشام صالح، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة الصالات، باستقالة رسمية من تدريب المنتخب، ورفض استكمال الفترة المقبلة اعتراضا على المشاكل الإدارية وتحديدًا قبل البطولة العربية التي استضافتها مصر وتجميد الفريق قبل البطولة لأكثر من 6 أشهر.