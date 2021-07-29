شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة والعودة أمام فريق واحد .. متولي يترقب التواجد بتشكيل الأهلي بعد 346 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس اختباراً صعباً، حينما يواجه نظيره أسوان على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويبحث محمود متولى مدافع المارد الاحمر عن فرصة العودة للتشكيلة الأساسية للمارد الاحمر بعد فترة غياب طويلة أستمرت لـ 346 يوما وللمصادفة كانت مباراة أسوان مع الاهلى الاخيرة نقطة فارقة فى مشوار متولى مع القلعة الحمراء.

فلقد شهدت المواجهة الأخيرة بين الأهلى وأسوان فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد سجلها جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى فى اللقاء الذى أقيم فى 17 أغسطس 2020 بالجولة العشرين للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى، وخلال هذه المباراة تعرض محمود متولى مدافع المارد الاحمر للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ليغيب عن الملاعب فترة طويلة قبل أن يعود ويتعافى ويتواجد فى قائمة المارد الاحمر بحثاً عن فرصة العودة للتشكيلة الاساسية مرة أخرى.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة مفتقدا ستة لاعبين هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الإنتاج، وسيواصل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر الاعتماد على الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي وحسين الشحات بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.