شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: أسامة عبد الكريم كلمة السر في توهج الشناوى مع المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة بالدور الذي يلعبه أسامه عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو وتحديدا مع محمد الشناوى الذي ساهم بشكل مؤثر في تأهل الفراعنة لربع النهائي ضاربا موعدا مع البرازيل بعد غدا السبت.

وقال عبد المنصف في تصريحات لليوم السابع: "التألق الكبير الذي ظهر به الشناوي ومن بعده محمد صبحى ومحمود جاد في الفترة التي سبقت الأولمبياد يقف خلفه مجهود كبير لمدرب حراس من الطراز الفريد اسمه أسامه عبد الكريم".

واوضح حارس مرمى دجلة: "البعض تحفظ على اختيار الشناوى للمنتخب الأولمبي في وجود صبحي الذي قدم مستويات كبيرة، لكن اثبتت الأيام ذكاء أسامة عبد الكريم في التمسك بالشناوى ومع ذلك نجح في تأهيل الحارس ذهنيا وفنيا وبدنيا في وقت ضيق ليظهر بهذا المستوى".

وتابع: "تأهل المنتخب الأولمبي وإقصاء منتخب بحجم الأرجنتين إنجاز عظيم للكرة المصرية، ونبرة الإحباط التي صاحبت المنتخب في بداية رحلته انطلقت من قناعة الجماهير بقدرات اللاعبين المصريين".