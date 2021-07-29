هيثم شعبان يجتمع مع إدارة سيراميكا وإعلان جهازه المعاون خلال ساعات

القاهرة - سامية سيد - يعقد الآن مسئولي نادى سيراميكا اجتماعا مع هيثم شعبان عقب عودته مرة أخرى لقيادة الفريق خلفا لضياء السيد الذي تمت اقالته خلال الساعات الماضية.

ويتطرق الاجتماع لتفاصيل المرحلة المقبلة واحتياجات الجهاز الفني ومن المنتظر الاعلان عن تشكيل الجهاز بالكامل عقب انتهاء الجلسة المنعقدة حاليا.

وقرر مجلس إدارة نادي سيراميكا برئاسة النائب محمد أبو العينين تعيين هيثم شعبان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر لضياء السيد، وجهازه المعاون على الفترة التي تحملوا فيها مقاليد المسئولية، بإخلاص وتفان، في المرحلة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان مسئولو سيراميكا أبدوا استياءهم من النتائج الأخيرة للفريق، خصوصا أن الانتصارات غابت في آخر 6 مباريات حيث خسر سيراميكا أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع أسوان بهدف لمثله.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه 35 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.