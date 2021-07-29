شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يُمدد عقد أكرم توفيق لـ2025 بعد عودته من الأولمبياد، الزمالك يطلب شراء دونجا وجابر وبيراميدز يريد زيزو والونش ،الزمالك يحدد مليون دولار سعر المهاجم الأجنبي الجديد.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل .

الزمالك يحدد مليون دولار سعر المهاجم الأجنبي الجديد

حددت إدارة نادي الزمالك مبلغ مليون دولار كحد أقصى للتعاقد مع مهاجم سوبر أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بعدما طلب الفرنسي كارتيرون ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتعويض رحيل مصطفى محمد، وأن يكون بديلا لمروان حمدي في خط الهجوم.

الزمالك يطلب شراء دونجا وجابر وبيراميدز يريد زيزو والونش

علم ”الخليج 365” أن إدارتي الزمالك وبيراميدز اتفقا على عقد صفقة تبادلية كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الناديين، ولرغبة كل نادي منهما في الحصول على لاعبين من الفريق الأخر لتدعيم صفوفهما بالشكل المطلوب، ويدخل الزمالك في مفاوضات مكثفة مع رباعي بيراميدز نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وأحمد توفيق لضم اثنين منهم، في الوقت الذي ترغب إدارة بيراميدز في ضم واحد من الثنائي محمود حمدي الونش أو أحمد سيد زيزو نجما الفريق الأبيض.

الأهلي يُمدد عقد أكرم توفيق لـ2025 بعد عودته من الأولمبياد

أستقر مسئولو النادي الأهلي على تمديد عقد أكرم توفيق نجم وسط الفريق الأحمر لمدة موسمين اضافيين، حيث ينتهي عقده موسم 2023 ليتم الاتفاق على إضافة موسمين في عقده مع تعديل القيمة المادية التي يحصل عليها، ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع أكرم توفيق فور عودته من المشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو لتوقيع العقود.

أعلنت اليوم الخميس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 عن 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا متعلقة بالألعاب الأولمبية، من بينهم ثلاثة رياضيين، وارتفع العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الأولمبياد إلى 193 منذ أول شهر يوليو.