شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الأهلى وأسوان قبل صدام الايجيبشن ليج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على فريق أسوان في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد بترو سبورت، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في الدوري، وتحقيق الفوز على أسوان، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي نحو قمة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

1_ يحتل الأهلى بقيادة مدربه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يحتل أسوان بقيادة مدربه أحمد مصطفى بيبو المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

2_محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 15 هدفاً، فيما يعد محمود شبانة هداف أسوان برصيد 4 أهداف.

3__التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهداف للأهلى هذا الموسم برصيد 9 تمريرات سحرية، فيما يعد محمود شبانه هو أكثر من صنع أهداف لأسوان برصيد تمريرة واحدة.

4_حصل الأهلي على ستة ركلات جزاء فقط فى 25 مباراة خاضها بالدورى، فيما حصل أسوان على ركلتى جزاء فى 27 مباراة .

5_حصل لاعبو الأهلي على 33 كارت أصفر فى 25 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد، فيما حصل لاعبو أسوان على 49 كارت أصفر فى 27 مباراة ، وتعرض ثلاثة لاعبين منهم للطرد.

6_في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة فيما حل أسوان فى المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

7_القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 27.10 مليون يورو مقابل 3.40 مليون يورو لفريق أسوان .

8_هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تعد هذه المرة الحادية عشرة التي يشارك فيها نادي أسوان ببطولة الدوري بعد تأسسه عام 1930 ، وكانت أول مرة يتأهل فيها موسم 1991 – 1992.

9_حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة أما أفضل إنجازات أسوان انهاء مسابقة الدوري فى المركز التاسع موسم 96-97 ، بجانب الحصول على وصافة بطولة ​كأس مصر​ موسم 1990-1991. ففي نهائي تلك النسخة من البطولة سقط الفريق أمام ​الأهلي​ بهدف نظيف سجله ​محمد رمضان​ من رأسية.

10_ حقق الأهلى فوزاً غالياً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل أسوان مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

11_يخوض الأهلى مباراة الليلة مفتقدا ستة لاعبين هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن، بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الانتاج فيما يعود حمدى فتحى بعد احتفاله بزفافه.

12_شهدت المواجهة الأخيرة بين الأهلى وأسوان فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد سجلها جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى فى اللقاء الذى أقيم فى 17 أغسطس 2020 بالجولة العشرين للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى.

13_يدير مباراة الاهلى وأسوان الليلة محمد عادل حكم ساحة، وأحمد توفيق طلب، ورضا جبر، مساعدين، وعمرو جلال حكما رابعًا ، كما يتواجد وائل فرحان حكما للفيديو، ومحمود ناجي مساعد حكم فيديو ، محمد عادل صاحب الـ43 عاما أدار هذا الموسم ثلاث مباريات لـ الأهلي أمام الإنتاج الحربي، والجونة وبيراميدز ، فاز المارد الاحمر على الإنتاج برباعية، وتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، وتعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ، وإجمالا أدار محمد عادل 14 مباراة سابقة للأهلي فاز الأخير في 10 منها وخسر مرة، بينما فاز أسوان مع عادل مرة وحيدة وخسر 3 مرات من إجمالي 6 لقاءات.

14_ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أسوان مكون من : حراسة المرمى: علي لطفي ، خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا، خط الهجوم: محمد شريف.

15_أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق أسوان سيغيب عن الإدارة الفنية للفريق أمام النادى الأهلى الليلة نظرا لتعرضه للإصابة بأعراض فيروس كورونا ويخضع حاليا للعزل المنزلى، وتقرر أن يتولى أحمد مارادونا المدرب العام الإدارة الفنية للفريق فى مواجهة الليلة.