شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه لليوم السابع : هرجع الأهلي لتحقيق البطولات والأحمر بطل الدوري فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الأنجليزي ومنتخبنا الوطني أنه سيعود للنادي الأهلي مُجدداً بعد انتهاء مسيرته الاحترافية، وقال تريزيجيه في حوار حصري لليوم السابع :"عايز أرجع وأنا واقف على رجلي لتحقيق البطولات مع الفريق الأحمر ..النادي له فضل عليا وسأحاول مساعدة زملائي وقتها في الاستمرار بحصد البطولات وذلك بعد أن يوفقني الله في تشريف بلدي في الملاعب الأوروبية خلال السنوات القادمة"

وتوقع تريزيجيه في تصريحاته لليوم السابع أن يفوز الأهلي ببطولة الدوري العام في نهاية الأمر رغم تأخر الفريق في جدول الترتيب وتفوق الزمالك عليه حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن الأهلي في حالة تصدره جدول المسابقة فلن يتنازل عنها تحت أي ظرف.

وحقق النجم المصرى محمود تريزيجيه 8 بطولات بقميص النادى الأهلى ، وتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين،

تريزيجيه من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد نجم أستون فيلا الأنجليزي من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضي، بعد غياب دام 28 عامًا.