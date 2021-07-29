شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يلغي معسكر السخنة بعد تأجيل مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة إلغاء معسكر العين السخنة الذي كان مقرر انطلاقه اليوم استعدادا لمباراة الأهلي التي كان مقررا لها الاثنين المقبل قبل أن يتم تأجيلها بسبب تأهل المنتخب الأولمبى لربع نهائي الأولمبياد واستمرار غياب لاعبي المارد الأحمر.

وتسبب تأهل المنتخب الأولمبى لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو، فى حدوث ارتباكا كبيرا في صفوف وادى دجلة، لغموض مصير مواجهة الأهلي اللتي كان مقرر لها يوم 2 اغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

واعلن اتحاد الكرة امس عن تأجيل المباراة لوقت لاحق سيتحدد عقب مباراة مصر والبرازيل المقرر لها ظهر السبت المقبل.

ويلاقي دجلة أولا الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك على الترتيب في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، والفرق الثلاثة تقبع في المربع الذهبي ما يؤكد تطور مستواها الفني وقدرتها على المنافسة.

ويشعر اللاعبون في دجلة ومعظمهم من الشباب أن مثل هذه المباريات تكون شهادة ميلاد النجومية، بدليل أن الفريق رغم وضعيته السيئة هذا الموسم، إلا أنه أفضل الفرق التي حققت نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى هذا الموسم.