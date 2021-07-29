شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم محمد صلاح .. 6 لاعبين فى قائمة هدافى الفراعنة بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبقى محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزي، الوحيد من الجيل الحالى ضمن قائمة هدافى الفراعنة فى الأولمبياد، أو حتى الأجيال القريبة، وباستنثاء صلاح، كل أسماء القائمة من نجوم قدامى فى فترة الستينيات.

وجاءت قائمة هدافي الفراعنة في الأولمبياد كالتالي:

ـ مصطفى رياض

شارك في: 6 مباريات

سجل: 9 أهداف

ـ علي رياض

شارك في: 6 مباريات

سجل: 5 أهداف

ـ مختار التتش

شارك في: 4 مباريات

سجل: 4 أهداف

ـ السيد الضظوي

شارك في: 3 مباريات

سجل: 4 أهداف

ـ رفعت عطية

شارك في: 4 مباريات

سجل: 3 أهداف

ـ محمد صلاح

شارك في: 4 مباريات

سجل: 3 أهداف

هذا وينتظر المنتخب الأولمبى مواجهة نارية بعد غد االسبت فى تمام الثانية عشر ظهرا، مع مع نظيره البرازيلي صاحب الميدالية الذهبية لأولمبياد ريو دي جانيرو الماضية، في الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الأولمبي على نظيره الأسترالي في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين، ليتأهل برفقة منتخب أسبانيا.

وكان المنتخب الأولمبي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره المنتخب البرازيلي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما في 17 نوفمبر الماضي على استاد القاهرة، ويعد هذا الفوز هو الأول للفراعنة في تاريخ مواجهة الفريقين، على مستوى جميع المنتخبات والأعمار السنية المختلفة، 4 مواجهات رسمية جمعت الفراعنة مع المنتخب البرازيلي، خسر المنتخب الوطني مباراتين وتعادل في مباراتين.