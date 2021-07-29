شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يراهن على تألق عمرو الحلواني فى مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو، على تألق عمرو الحلواني ظهير أيسر أبناء الجنوب، في لقاء الجولة 17 والمؤجل من عمر مسابقة الدوري العام، والذي يجمع أسوان والأهلي اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويخوض الحلواني واحداً من أفضل مواسمه بعدما وضع بصمته على 14 هدفاً سجلها فريقه في الموسم الجاري سواء في مسابقة الدوري أو كأس مصر، حيث سجل ظهير أيسر أسوان 3 أهداف وصنع 11 هدفاً أخر.

ويتفوق الحلواني على علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي والذي صنع 9 أهداف مع فريقه في مسابقة الدوري العام، بينما صنع الحلواني 10 أهداف حتى الآن.

من جانبه، وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على الفريق، أن أسوان سيدخل مباراة النادي الأهلي باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا، لدعم موقف أبناء الجنوب في البقاء بالدوري.

وقال أمين في تصريحات لليوم السابع، "دخلنا معسكر إعداد قبل فترة استعدادا للقاء الأهلي، وقدمنا كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين من أجل الفترة الحالية، وخضنا عدة مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين".

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي أسوان، "حال الفوز على الأهلي هناك مكافآت تحددها لائحة الفريق، والمباراة لن تكون سهلة أمام بطل أفريقيا ولكننا نبحث عن أي نتيجة إيجابية والنقطة الواحدة يمكنها أن تدعمنا".

وتابع أمين، "حظوظنا مازالت قوية وبأيدينا في البقاء بالدوري ولكن هذا يتطلب اجتهاد وتركيز أكبر من جميع اللاعبين لأن المباريات المقبلة مصيرية وحاسمة".

ويحتل أسوان المركز الـ 16 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.