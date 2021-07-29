شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وأسوان بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقام الهام الذى يجمع الاهلى مع أسوان على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن هذه المباراة..

س: ماهو موقف الأهلى وأسوان فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى وأسوان ؟

ج: مباراة الأهلى وأسوان اليوم هى رقم 21 فى مواجهات الفريقين، حيث واجه المارد الأحمر ممثل الصعيد فى 20 لقاءً، حقق الأهلى الفوز فى 19 مباراة وفاز أسوان بلقاء وحيد، واختفت نتيجة التعادل فى مواجهات الناديين.

س : كيف انتهى أول وأخر صدام بين الاهلى وأسوان ؟

ج: التقى الأهلى وأسوان لأول مرة فى موسم 1990 / 1991 وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد ، فيما شهدت المواجهة الأخيرة بين الأهلى وأسوان فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد سجلها جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى فى اللقاء الذى أقيم فى 17 أغسطس 2020 بالجولة العشرين للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى.

س: ماذا قدم الاهلى وأسوان فى أخر ظهور بالدوري ؟

ج: حقق الأهلى فوزاً غالياً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل أسوان مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

س: من يدير مباراة الاهلى وأسوان تحكيمياً ؟

ج: يدير مباراة الاهلى وأسوان الليلة محمد عادل حكم ساحة، وأحمد توفيق طلب، ورضا جبر، مساعدين، وعمرو جلال حكما رابعًا ، كما يتواجد وائل فرحان حكما للفيديو، ومحمود ناجي مساعد حكم فيديو.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أسوان ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أسوان مكون من : حراسة المرمى: علي لطفي ، خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا، خط الهجوم: محمد شريف.

س: ماهى غيابات الاهلى أمام أسوان ؟

ج: يخوض الأهلى مباراة الليلة مفتقدا ستة لاعبين هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن، بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الانتاج.

س: لماذا سيغيب المدير الفنى لأسوان عن مواجهة الاهلى الليلة ؟

ج: أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق أسوان سيغيب عن الإدارة الفنية للفريق أمام النادى الأهلى الليلة نظرا لتعرضه للإصابة بأعراض فيروس كورونا ويخضع حاليا للعزل المنزلى، وتقرر أن يتولى أحمد مارادونا المدرب العام الإدارة الفنية للفريق فى مواجهة الليلة.