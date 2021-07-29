محمد شريف يسعى للانفراد بصدارة هدافى الدوري فى مواجهة الأهلى مع أسوان

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القاهرة - سامية سيد - يسعى محمد شريف، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، للانفراد بصدارة هدافى بطولة الدوري الممتاز الليلة، حينما يقود المارد الأحمر فى مباراته مع أسوان على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وغاب محمد شريف عن التسجيل فى مباراتى فريقه الأخيرتين أمام البنك الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وأمام الانتاج الحربى التى انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واعتلى محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 15 هدفاً، متساوياً مع أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لسيراميكا والذى سجل نفس العدد من الأهداف ليتساوى الثنائى فى صدارة هدافى النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز ولكنه متواجد مع المنتخب الاوليمبى فى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وتعد نسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 42 مباراة، من بينها 25 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 22 هدفا، بواقع 15 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفاً للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة.

ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافاً لدوري الأبطال بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكيني بذهاب الدور التمهيدي الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد.

وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولي ذهاباً وإياباً بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهاباً وإياباً في نصف النهائي.