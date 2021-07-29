رسميا.. كارفخال مستمر مع ريال مدريد حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد اللاعب داني كارفخال لمدة أربع مواسم مقبلة.

ونشر النادي الملكي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: "اتفق نادي ريال مدريد مع داني كارفاخال على تمديد عقده، لمدة أربعة مواسم قادمة.. اللاعب مستمر حتى 30 يونيو 2025".

وانتقل كارفخال إلى صفوف ريال مدريد مع بداية موسم 2013/2014 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وتُوج البالغ من العمر 29 عاما بالكثير من الألقاب مع النادي الملكي، أبرزها دوري أبطال أوروبا "4 مرات"، كأس العالم للأندية "4 مرات" والسوبر الأوروبي "3 مرات".