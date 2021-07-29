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رسميا.. كارفخال مستمر مع ريال مدريد حتى 2025

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الإسباني، تمديد عقد اللاعب داني كارفخال لمدة أربع مواسم مقبلة.

ونشر النادي الملكي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: "اتفق نادي ريال مدريد مع داني كارفاخال على تمديد عقده، لمدة أربعة مواسم قادمة.. اللاعب مستمر حتى 30 يونيو 2025".

وانتقل كارفخال إلى صفوف ريال مدريد مع بداية موسم 2013/2014 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وتُوج البالغ من العمر 29 عاما بالكثير من الألقاب مع النادي الملكي، أبرزها "4 مرات"، كأس العالم للأندية "4 مرات" والسوبر الأوروبي "3 مرات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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