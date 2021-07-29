نتائج المصريين اليوم بأولمبياد طوكيو 2020 | تأهل السباح رمضان وأداء مُخيب في الجودو والملاكة

سيطرت النتائج السلبية على البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس خلال المنافسة في أكثر من لعبة سواء كانت فردية أو جماعية، أبرزها سقوط يسري رزق الله في الملاكة وأيضًا رمضان درويش في الجودو، بينما كان الجانب الإيجابي تأهل السباح يوسف رمضان لنصف النهائي.

ويستعرض موقع “الخليج 365” منافسات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، يوميًا وذلك في التقرير التالي..

نجح السباح المصري يوسف رمضان، في التأهل لنصف نهائي سباق 100 متر فراشة بعدما أنهى الترتيب العام في المركز 14، إذ يتأهل أول 16 لاعبا من 8 سباقات مختلفة.

وأنهى يوسف السباق رقم 5 من المنافسات في المركز الثاني خلال 51.67 ثانية محققا زمنا أفضل من زمنه الشخصي (51.83 ثانية) ليتأهل للدور التالي.

ودعت لاعبة مصر في الرماية ماجي عشماوي، منافسات تصفيات رماية تراب بعد إحراز المركز 22 من بين 26 لاعبة، وأصابت الهدف 113 مرة من أصل 125 طبقًا لتفقد حظوظها في التأهل، خاصة وأنه يتأهل أول 6 لاعبات فقط إلى نهائي المنافسات من أجل التنافس على الميداليات الثلاثة الأولى.

وسقط لاعب مصر في الملاكمة يسري رزق الله، أمام لاعب كازاخستان كامشيبك كونكاباييف وصيف بطولة العالم في 2017 و2019، في مباراة ثمن نهائي الملاكمة وزن 91+، بعد أن حصل على 9 درجات من الحكام في الجولات الثلاث مقابل 10 لكامشيبك، الذي تفوق إجمالا بنتيجة 5-صفر.

وخسر لاعب مصر في الجودو رمضان درويش، أمام الجورجي فارلام ليبارتيلياني المصنف الأول وصاحب فضية ريو 2016، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات وزن تحت 100 كجم في الجودو، وذلك بعد استبعاد لاعبنا لحصوله على 3 إنذارات بينما حصل فارلام على إنذار وحيد.

كما تلقى منتخب مصر لسلاح الشيش سيدات، هزيمة أخرى أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، بنتيجة 45-28 ليحتل المركز الثامن في البطولة، وذلك بعد الخسارة أمام اللجنة الأولمبية الروسية – المصنف الأول – بنتيجة 45-21 في ربع النهائي.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أولمبياد طوكيو 2020، بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة، ولم تحصد حتى الآن سوى ميداليتين برونزيتين عن طريق ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى.