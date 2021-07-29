رسميًا | رغم الاصابات..ريال مدريد يُبقي على كارفاخال بعقد جديد

أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد مدافعه الدولي الإسباني داني كارفاخال، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك بعد أيام قليلة من رحيل صخرة دفاعه رافاييل فاران صوب مانشستر يونايتد.

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس إن إدارة النادي اتفقت على تمديد عقد اللاعب لينتهي في 30 يونيو 2025.

ويعد كارفاخال من ناشئي نادي ريال مدريد، حيث كان في المراحل السنية الصغيرة في الفترة من 2002 إلى 2012، قبل الانتقال إلى باير ليفركوزن لمدة موسم واحد، قبل العودة إلى قلعة “سانتياجو برنابيو” في 2013.

فاز الإسباني مع ريال مدريد بالعديد من البطولات، أهمها الدوري الإسباني مرتين، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

الجدير بالذكر أن الدولي الإسباني قد عانى من إصابات كثيرة خلال الموسم الماضي تسببت في خوضه 13 لقاء فقط .