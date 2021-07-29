غرائب وعجائب الدوري المصري.. إقالة مدرب وعودته بعد 9 مباريات

أعلن مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين، عودة المدير الفني للفريق سابقًا هيثم شعبان، مرة أخرى لتديب الفريق الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، في واحدة من غرائب وعجائب الدوري.

وكانت إدارة سيراميكا قررت إقالة هيثم شعبان من تدريب الفريق، في نهاية إبريل الماضي، رغم أنه كان يسير بشكل جيد مع الفريق، حتى استغل المشرف العام على الكرة طارق أبو العينين، الخروج من كأس مصر أمام مصر المقاصة بدور الـ16 وأقاله.

وعينت إدارة سيراميكا كليوبترا ضياء السيد بدلًا منه والذي تولى المهمة في 9 مباريات فقط، استطاع أن يجمع ٨ نقاط فاز في مباراة واحدة وخسر 3 وتعادل في 5 مباريات، واستقبلت شباكه ١٥ هدف وسجل ١٣ هدف.

على الجانب الآخر، خاض هيثم شعبان 18 مباراة مع سيراميكا في ولايته الأولى، وفاز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات وسجل 22 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هداف.

وقررت الإدارة توجيه الشكر لضياء السيد، وجهازه المعاون، اليوم الخميس، على الفترة التي تحملوا فيها مقاليد المسئولية، بإخلاص وتفان، في المرحلة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد ٣٣ نقطة، من ٢٧ مباراة، فاز في ٧ مباريات، وتعادل في ١٢ مباراة، وخسر ٨ مباريات، سجل مهاجموه ٣٥ هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.