الامارات | الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر تأجيل الدوري والكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر تأجيل الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم عن تأجيل مباريات بطولة الدوري المحلي، على أن يتم إعلان جدول جديد يوم الأحد المقبل. وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد أقر بتأجيل مباريات الدوري والكأس اعتبارا من أول شهر أغسطس المقبل.

وأضاف أنه تم تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقي من مراحل في المسابقة وكذلك بطولة كأس مصر، وهو الجدول الذي سيتم الكشف عنه يوم الأحد المقبل. ويأتي تأجيل مسابقة الدوري المصري، في الوقت الذي تأهل فيه المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية من مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

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