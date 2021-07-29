شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد برمضان صبحي في أولمبياد طوكيو ويؤكد : إضافة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي إشادة واسعة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بعد متابعته لمباريات المنتخب في أولمبياد طوكيو والتي شهدت تألق ملفت لرمضان وكان له دورا كبيرا في تأهل الفراعنة لدور الثمانية للبطولة.

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الثاني بمجموعته خلف أسبانيا ليتأهل لمواجهة البرازيل في الدور المقبل.

وشاهد كارتيرون مباريات الفراعنة الصغار في اليابان وأشاد بشكل كبير برمضان صبحي مؤكدا أنه لاعب مميز ويجيد اللعب تحت الضغوط مثلما حدث خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة أفريقيا بالقاهرة وحسمتها مصر لتتأهل للأولمبياد.

وأكد كارتيرون خلال حديثه مع معاونيه أن رمضان صبحي يعتبر إضافة كبيرة للزمالك حال التعاقد معه لما يمتلكه من إمكانيات فنية كبيرة وقدرات عالية تجعله من أفضل اللاعبين في هذا المركز.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة ما يتردد حول موافقة الإدارة على رحيل رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وإن اسم اللاعب ارتبط بالقلعة البيضاء بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، من أجل تدعيم صفوفه.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن إدارة الزمالك لم تدخل فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم فى بيراميدز من أجل ضم رمضان صبحى، كما أكد إنه لم يحدث أى مفاوضات شفهية حول الصفقة.

أضاف المصدر فى تصريحاته، إن الحديث عن انتقال رمضان صبحى لصفوف الزمالك مجرد "رغبة جماهيرية" لكن الأمر لم يصل لمفاوضات رسمية بين النادى الأبيض وإدارة بيراميدز، كما لم يحدث أن تدخل أى من وكلاء اللاعبين للتفاوض حول اتمام الصفقة.

أردف المصدر حديثه، مؤكدًا إن بيراميدز لن يفرط فى خدمات رمضان صبحى نظرًا لكونه مستقبل الفريق، وأحد الأعمدة الأساسية، فضلاً عن سعره المادى الكبير الذى لم يستطيع نادى فى الدورى المصرى سداده لإتمام الصفقة.