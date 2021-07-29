شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستفيد الأهلي من تأجيل مباريات الدوري بسبب الأولمبياد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بعد صدور قرار رسمي بتأحيل منافسات الدوري بدءا من مباراته ضد وادي دجلة يوم الاثنين المقبل، بسبب تأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو، باعتبار أنه كان هناك اتفاق بين مسئولي الأهلي واتحاد الكرة على رفض اللعب بدون لاعبي المنتخب الأولمبي في شهر أغسطس حال صعود الفراعنة للدور الثاني بالأولمبياد.

ويستفيد الجهاز للأهلي من قرار تأجيل الدوري ولو بشكل مؤقت ويستغله في أكثر من عامل إيجابي بدءا من منح فرصة راحة للاعبيه المجهدين لالتقاط الأنفاس ومن ثم استعادة لاعبيه الأولمبيين وكذلك تعافي بعض اللاعبين المصابين مثل وليد سليمان وتجهيز بعض اللاعبين غير الجاهزين فنيا مثل محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد.

ويستغل الأهلي فترة التوقف في منح راحة للاعبيه بعدما وضح عليهم الإرهاق البدني في مباراتي البنك الأهلي والإنتاج الحربي الأخيرتين بالدوري ، لاسيما بعد المجهود الكبير الذي بذله لاعبي الأهلي طوال الفترة الماضية سواء في منافسات دوري أبطال إفريقيا خاصة في مبارياته ضد صن داونز والترجي وكايزر تشيفز ثم مباراته ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

كما يستغل الأهلي فترة التوقف في استعادة لاعبيه الستة المنضمين للمنتخب الأولمبي والذين أثروا بالسلب على مستوى وأداء الفريق الأحمر بمنافسات الدوري، في ظل عدم وجود البديل الكافي في أكثر من مركز خاصة حراسة المرمى ومركز الجناحين الأيمن والأيسر والجبهة اليمنى، ويستعيد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام.

ومن إيجابيات توقف الدوري بالنسبة للأهلي منح الفرصة للجهاز الفني من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال الفترة الماضية من حيث فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات والتمركز داخل الملعب والمساحات الموجودة بين خطوط الأهلي وهفوات خط الدفاع.

فيما يحاول اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات لعدم الجاهزية الفنية مثل متولي ونيدفيد ومحمود في أداء تدريبات إضافية من أجل رفع معدل الكفاءة البدنية واستعادة فورمة المباريات قبل المشاركة في المباريات رويدا رويدا واستعادة مكانهم في تشكيلة الفريق الأحمر.

ويخوض الأهلي مباراته أمام أسوان الليلة قبل أن يحصل على راحة قصيرة لحين تحديد موقف المنتخب الأولمبي من الاستمرار في منافسات الأولمبياد أو توديعها في مباراته أمام البرازيل يوم السبت المقبل.