شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض نجم المنتخب الإماراتي بأوامر إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل نادي الإسماعيلي فى مفاوضات جادة مع حمدان المنصوري لاعب نادي دبا الحصا الإماراتي ومنتخب الإمارات للشباب، من أجل التوقيع معه.
ولفت المنصوري أنظار إيهاب جلال المدير الفني للدروايش من أجل التوقيع معه وتدعيم خط الهجوم، خاصةً أن اللاعب صغير السن ويتمتع بمهارات فنية كبيرة.
وكان المنصوري لاعبًا ضمن صفوف الشارقة الإماراتي قبل أن ينتقل إلى دبا الحصا، ويقدم مردود متميز جعله تحت أنظار العديد من الأندية في كل مكان.
وجاء طلب جلال من إدارة ناديه للتوقيع مع اللاعب، من أجل الاستفادة من خدماته وحل العجز الهجومي الذي واجه الفريق في أغلب مباريات الموسم الجاري.
وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .
وتنتظر الفريق مواجهات من العيار الثقيل فى شهر أغسطس المقبل مع عودة الدورى العام، البداية أمام بيراميدز ثم أمام الأهلى والزمالك على التوالى.
وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.