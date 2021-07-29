شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس إقالة ضياء السيد وجهازه المعاون من "سيراميكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بجهاز الكرة بفريق سيراميكا كواليس إقالة الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد وعودة هيثم شعبان لقيادة الفريق مرة أخري.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الإدارة تواصلت مع ضياء السيد بعد انتهاء مران سيراميكا وأبلغته بالرحيل عن الفريق لافتا إلى أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق فوجئ بالإقالة.

تابع المصدر أن هناك عدم رضا من ضياء السيد وجهازه الفني بالطريقة التي رحلا بها عن الفريق دون سابق إنذار خصوصا أنها جاءت بطريقة مفاجأة.

أوضح المصدر أن إدارة سيراميكا تواصلت مع هيثم شعبان بالأمس لإبلاغه بعودته مرة أخري لقيادة الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة الأمر الذى تقبله شعبان بصدر رحب واتفقوا على عقد جلسة اليوم لإنهاء كافة التفاصيل.

وكان مسئولو سيراميكا أبدوا استياءهم من النتائج الأخيرة للفريق، خصوصا أن الانتصارات غابت في آخر 6 مباريات حيث خسر سيراميكا أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع أسوان بهدف لمثله.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه 35 هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.