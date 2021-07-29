شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يجدد للجنة الثلاثية 3 أشهر فى قيادة الجبلاية لإقامة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتجديد للجنة الثلاثية بالجبلاية لمدة 3 أشهر وإقامة الانتخابات خلال تلك الفترة.

فى سياق أخر، يعلن اتحاد الكرة جدول الدوري الجديد يوم الأحد المقبل بعد تأهل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب للدور الثاني في أولمبياد طوكيو.

وفي حالة خروج المنتخب من الدور الثاني أمام البرازيل سيتم استئناف الدوري يوم 5 أو 6 أغسطس اما في حالة تخطي المنتخب عقبة البرازيل واستكمال المشوار سيتم استئناف الدوري يَوم 10 أو 11 أغسطس المقبل.