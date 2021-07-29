اخبار الرياضه

طوكيو 2020 .. تعرف على منافسات البعثة المصرية بالأولمبياد غدا الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020 .. تعرف على منافسات البعثة المصرية بالأولمبياد غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، الجمعة ، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر  في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات غدا "كرة اليد و السباحة   و الشراع و الجمباز " .

ويشارك لاعبو مصر فى المنافسات التالية: 

الشراع 

على بدوى ..فردى ليزر السباق  الـ 9 ، 10 ..5:05 صباحا .

خلود منسى .. فردى ليزر راديال السباق الـ 9 ، 10..5:15 صباحا.

كرة اليد 

مصر أمام السويد ..9:30 صباحا .

السباحة 

على خلف الله ..50 م حرة ..12:11 ظهرا 

فريدة عثمان ..50 م حرة ..12:33 ظهرا .

مروان القماش..1500 م حرة ..12:41 ظهرا .

الجمباز 

ملك حمزة .. ترامبولين سيدات..6 صباحا .

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا