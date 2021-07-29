شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤهل "الشباب" استعدادا للاستعانة بهم فى مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامج تأهيل بدني وفني مكثف للاعبي الشباب المشاركين في تدريبات الفريق الأول، تمهيدا للاستعانة بهم تدريجيا في مباريات الدورى المقبلة وفقا لظروف المباريات.

ويسعي كارتيرون لتجهيز اللاعبين الشباب وخاصة المميزين منهم ليكونوا احتياطي استراتيجي في المباريات المقبلة التي تشهد خوض الفريق مباراة كل 3 أيام، تحسبا لغياب احد العناصر الأساسية عن المباريات بسبب الإصابة او الإيقاف، وكذلك لتجنب ارهاق اللاعبين الأساسيين.

من ناحية أخرى، أجرى أعضاء الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اتصالات هاتفية مع لاعبي الزمالك المتواجدين مع المنتخب الاوليمبي في اوليمبياد طوكيو المقامة حاليا، للاطمئنان عليهم وتحفيزهم قبل مواجهة البرازيل المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات دور الـ 8 في البطولة.

وقام أسامة نبيه المدرب العام واحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالحديث مع لاعبي الزمالك في معسكر المنتخب الاوليمبي، ووجهوا لهم التهنئة علي التأهل لدور الثمانية، وأشاد الجهاز الفني للزمالك بمستوي اللاعبين في البطولة.

يذكر ان المنتخب الاوليمبي يضم من الزمالك كل من : محمود الونش وامام عاشور واحمد فتوح ومحمد عبد السلام ، وحقق المنتخب الاوليمبي الفوز امس علي استراليا بهدفين نظيفين حسم بهما التأهل لدور الـ 8 علي حساب الارجنتين برفقة اسبانيا التي احتلت صدارة المجموعة.

في سياق مختلف تلقي نادي الزمالك معلومات تؤكد انضمام التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق لتدريبات الدحيل القطري في سرية شديدة ودون إعلان الطرفان عن ذلك.

ووفقا للمعلومة المتداولة داخل نادي الزمالك فأن فرجاني ساسي أنهي إجراءات انتقاله بشكل رسمي لنادي الدحيل لكن الأخير يؤجل الإعلان رسميا عن الصفقة انتظارا لانتهاء الموسم الكروي في مصر حتى لا يكون طرفا في الأزمة القائمة بين اللاعب والزمالك.

وقرر مسئولو الزمالك تقديم شكوي ضد أي نادي يعلن التعاقد مع فرجاني ساسي بداعي ضم اللاعب رغم امتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم الكروي الحالي وانتهاء مسابقة الدوري وكأس مصر.

وقرر مسئولو الزمالك التحقق من معلومة انضمام فرجاني ساسي لتدريبات الدحيل سرا وحال التأكد من ذلك سيتم تقديم شكوي رسمية ضد النادي القطري مصحوبة بما يؤكد تواجد اللاعب مع الدحيل دون أذن الزمالك.