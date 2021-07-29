شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين فى صفوف الأهلى مهددين بالإيقاف بعد مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس اختباراً صعباً، حينما يواجه نظيره أسوان على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد فى قائمة الأهلى قبل المباراة ثلاثة لاعبين فى جعبتهم انذارين هم محمد شريف وعمرو السولية وأيمن أشرف وفى حالة حصولهم على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة وادى دجلة المقبلة، بينما يتواجد ثمانية لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم ياسر إبراهيم وعلي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى واليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

وحقق الأهلى فوزاً غالياً على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل أسوان مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة مفتقدا ستة لاعبين هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الإنتاج، وسيواصل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر الاعتماد على الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي وحسين الشحات بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.