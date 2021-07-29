شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعد للظهور الأفريقى "الأول" فى الكونفدرالية بعد تألق كتيبة بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إعلان أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عن اختيار الجبلاية لنادى طلائع الجيش ليشارك فى النسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية الافريقية ليعلن تدشين الظهور الأول للفريق فى البطولات الأفريقية، وجاء اختيار طلائع الجيش للمشاركة في بطولة الكونفدرالية لكونه وصيف بطل كأس مصر في الموسم الماضي، ولمشاركة الأهلي بطل النسخة الماضية من الكأس في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.

أبرز إنجازات الطلائع

تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته فى كأس مصر بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضى وخسر اللقب أمام الاهلى بركلات الترجيح، ويحتل الطلائع حتى الان المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا، وتفصله أربعة نقاط فقط عن اقتحام المربع الذهبى للمسابقة.

الطلائع ينتظر الاهلى فى السوبر المحلى

وضرب الطلائع موعداً مع الاهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى والتى لم يتحدد موعدها بعد ، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى لاسيما أن الفريق كان قريباً من التتويج بكأس مصر بالنسخة الاخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل 1-1.

عبد الحميد بسيونى صانع انتفاضة الطلائع

وعلى طريقته كلاعب نجح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن يترك بصمة مؤثرة كمدرب ، فمثلما نجح فى أول موسم فى صفوف نادى الزمالك فاجأ الجميع وحجز مركزًا أساسيًا، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفًا بموسم 1997/1998، سار على نفس الدرب كمدرب ونجح فى انتشال الطلائع من قاع الدوري ليقترب من المربع الذهبى ليكون فريق "تقيل بلغة الكورة" يخشاه الكبار ويحترمه منافسيه.

ويستحق عبد الحميد بسيونى لقب صانع النجوم فمنذ توليه مسئولية تدريب الطلائع نجح فى إعادة بريق عدد من نجوم الفريق ليخطف كل منهما الانظار ويصبح مرشحاً للإنضمام للأهلى أو الزمالك بجانب إشادة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر بقدرات نجوم الطلائع وإعلانه متابعتهم لضمهم لصفوف الفراعنة وعلى رأسهم عمرو جمال غزال الأهلى المعار للطلائع والذى بات مطلوباً فى أندية القمة بجانب اهتمام البدرى بمتابعته وأحمد سمير جناح الفريق الذى أبدع وبات مطلباً للأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بجانب تألق مهند لاشين لاعب خط الوسط الذى تلقى عروض مغرية بعد ظهوره بشكل متميز مع الطلائع هذا الموسم وبات هدفاً مطلوباً للزمالك.

وكان عبد الحميد بسيونى قد أعاد اكتشاف عدد من نجوم الطلائع الموسم الماضى أبرزهم كريم طارق الذى انتقل لإنبى وعمار حمدى الذى انتهت اعارته من الاهلى ليخطفه زعيم الثغر، ويجيد المدير الفنى للطلائع التعامل النفسى مع النجوم فضلا عن خبرته الكبيرة بالملاعب والتى تمنحه تفوق هائل فى عالم التدريب فلقد نجح فى تعديل مسار الطلائع بجدول الدوري من القاع للمربع الذهبى.

وظل بسيونى أحد الأسماء المهمة بالقلعة البيضاء وحقق 4 بطولات مختلفة مع الفريق، هى الدورى المصرى عام 2000/2001 بطولة الكأس فى 1998 بالإضافة بطولة الأفرو-آسيوية 1998 وبطولة أبطال الكئووس الأفريقية 1999/2000 وسجل فيها "باسيو" 5 أهداف كان أهمها بمباراة النهائى أمام كانون ياوندى الكاميرونى.

تم تكريم بسيونى من الاتحاد لدولى لكرة القدم الفيفا عام 1999 كونه حطم الرقم القياسى بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" فى دقيقة واحدة مع منتخب مصر ضد نامبيا فى تصفيات كأس العالم 2002.

وحقق بسيونى 4 بطولات لكأس العالم العسكرية وبطولتى أفريقيا وحصل على لقب هداف كأس العالم العسكرية 2001، أحرز بسيونى 71 فى بطولة الدورى المصرى الممتاز و13 هدفا ببطولات أفريقيا.