شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..منة نصر حكم الكرة الطائرة: بحب منى زكى ومطربى المفضل مصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "منة نصر" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى سموحة سابقا وحكم الدرجة الأولى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

هوايتي الميك أب و الموسيقى.

النجرسكو.

تامر حسنى.

مصطفى قمر.

ممثلة.

مش هستخدم العنف.. هتجاهل.

منى زكى.

الكاجوال و الفورمال كله له وقته.

شخص رياضى أفضل و بالفعل تزوجت لاعب سلة.