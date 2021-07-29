شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه عن تقاضى أموال من الأهلي: أنا مديون للنادى بعمرى كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الأنجليزي ومنتخبنا الوطني أنه لا يجوز أن يتقاضى أي أموال من ناديه الأهلي، مقابل أي شيء يقدمه للنادي، وقال محمود حسن تريزيجيه في حوار حصري لليوم السابع :"الأهلي خيره عليا وهو سبب ما وصلت له الأن ولولا تواجدي داخله ما كنت حصلت على النجومية والشهرة والأموال، كل خير أنا فيه حالياً سببه بعد ربنا تواجدي في الأهلي".

وتابع تريزيجيه نجم الكرة المصرية في حواره المطول أنه تلقى أكثر من عرض من أندية أنجليزية كبيرة قبل اصابته بالرباط الصليبي ولكن كل الأمور تأجلت لحين عودته، مضيفاً أنه مستمر في أستون فيلا خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه مرتبط معه بعقد ممتد لمدة 3 مواسم.

وحقق النجم المصرى محمود تريزيجيه 8 بطولات بقميص النادى الأهلى ، وتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين،

تريزيجيه من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد نجم أستون فيلا الأنجليزي من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضي، بعد غياب دام 28 عامًا.