شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأجيل .. الدوري المصري ينتهى فى سبتمبر المقبل بدلا من 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل كبير انتهاء الدوري العام في سبتمبر المقبل بدلا من 26 أغسطس المقبل كما كان مقررا بعد صعود المنتخب الأولمبي إلي الدور الثاني لاولمبياد طوكيو.

ويتوقف الدوري يوم 30 أغسطس المقبل حتى 7 سبتمبر المقبل بسبب معسكر المنتخب الأول لمواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل.

وتسبب اتفاق اتحاد الكرة مع أندية الزمالك والاهلي وبيراميدز على تأجيل مباريات الدوري حال تأهل المنتخب الأولمبي إلي الدور الثاني في أولمبياد طوكيو في تأجيل مباريات الدوري مجددا واعلان جدول جديد الأحد المقبل.

ويمتلك المنتخب الأولمبي عدد كبير من لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز في صفوفه بواقع 6 لاعبين من الاهلي و4 من الزمالك و3 من بيراميدز.