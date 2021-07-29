شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي أكثر المستفيدين من تأجيل الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء قرار تأجيل مباريات الدوري المصري بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو، ليمنح فرصة لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر في الحصول على فترة راحة سلبية كافية والاستمتاع بقضاء أجازة شهر العسل بعدما حرمه تلاحم المباريات من الحصول على راحة كافية عقب الاختفال بزفافه.

وانتظم حمدي فتحي في تدريبات الأهلي في اليوم التالي لحفل زفافه ولم يحصل على راحة ويتواجد في قائمة فريقه اليوم التي ستواجه أسوان في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستفيد حمدي فتحي من قرار تأجيل الدوري في الاستمتاع بأجازة الزواج والحصول على فترة راحة والسفر لقضاء شهر العسل بعدما حرمته أجندة مباريات فريقه من قضاء شهر العسل حتى الآن.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل .

من جانبه كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن بيراميدز والأهلي طلبا اللعب خلال فترة التوقف وآخر مباراة ستكون بين الأهلي وأسوان، وبعدها سيتوقف جدول الدوري لحين انتهاء مشوار المنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، أن مباراة الأهلي وأسوان اليوم الخميس ستكون آخر مباراة تقام بالدوري، وسيتم تأجيل جميع الجولات لحين انتهاء مشوار المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكمل: "إن خسرنا من البرازيل فالدوري سيعود 5 أو 6 أغسطس، وإن فزنا واستمررنا حتى نهاية الأولمبياد فسيعود الدوري 9 أو 10 أغسطس".

وأوضح مجاهد: "خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية وضعنا أكثر من تصور في حالة تأهل المنتخب الأولمبي وجميع مندوبي الأندية وافقوا.. وحطينا الجدول وموعد الانتهاء كان يوم 17 أو 20 سبتمبر في حالة وصول المنتخب للمربع الذهبي في طوكيو وأبلغنا الأندية بكامل السيناريوهات".