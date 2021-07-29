شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك لقنوات أون تايم سبورتس والأهلي والزمالك: نسعى دائما لتقديم إعلام هادف بعيد عن الإثارة والفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة علي مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح، والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم.

وإزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد أننا نسعي دائما لتقديم إعلام هادف وراق يخدم الرياضة المصرية، ويصب في مصلحتها، تماشيا مع الميثاق الإعلامي، وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة، وداعما لكل أركان المنظومة الرياضية، باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل، وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية.

ونؤكد أننا سنواصل العمل بهذه المنهجية غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صفو الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وسنبقى دائما حريصين على دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الأندية، وكذا علاقاتهم مع الاتحادات واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، وفي ذات الوقت داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوى، الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.