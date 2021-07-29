الامارات | مشجعون لنادي الزمالك ينتقدون سيد عبدالحفيظ.. ويطالبونه بجعل "الاسكواش لعبة أولمبية"

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعون لنادي الزمالك ينتقدون سيد عبدالحفيظ.. ويطالبونه بجعل "الاسكواش لعبة أولمبية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمر صدى التصريحات الأخيرة لمدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، حيث دخلت صفحة لعشاق نادي الزمالك في "فيس بوك" على الخط، ووجهت انتقادات شديدة، تحمل طابعا من السخرية في حق سيد عبدالحفيظ، حيث طالبته بتحويل "لعبة الاسكواش إلى لعبة أولمبية". ومطالبة إياه باستغلال قدرته على "الاعتراض والانتقاد" وتحويل لعبة مثل الاسكواش إلى لعبة مدرجة في الألعاب الأولمبية.

وكان سيد عبدالحفيظ بحسب وسائل إعلام مصرية، ومنها صحيفة "المصري اليوم"، قال قبل أيام إن "هناك محاباة تجاه نادي الزمالك لمنحه بطولة الدوري المصري مستشهداً بذلك على نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة من استاد القاهرة إلى استاد الإسكندرية، نظرًا لأنه سيلعب مع الاتحاد السكندري بعدها في نفس المدينة"، فيما رد عليه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حسين السيد، قائلا: "ليس الزمالك من تتم مجاملته بتعديل ملاعب ومواعيد مبارياته والجميع يعلم من يتم مجاملته، الزمالك على استعداد لمواجهة غزل المحلة بالقاهرة حال إبلاغه بإصلاح الملعب".

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