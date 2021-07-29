الامارات | لاعب تونسي مصاب بكورونا يدخل يوفنتوس إلى العزل الطبي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب تونسي مصاب بكورونا يدخل يوفنتوس إلى العزل الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس دخول الفريق الأول لكرة القدم للعزل الطبي بعد إصابة لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس كورونا المستجد. ويلعب رفيعة في الفريق الرديف بيوفنتوس لكنه تدرب مع الفريق الأول مؤخرا، بحسب المتحدث بأسم النادي. وسيتم السماح للاعبين الذين جاءت نتيجة اختبارتهم سلبية ، بمواصلة التدريب لكن مع حظر اختلاطهم بأي شخص من خارج المجموعة.

وينطلق موسم الدوري الإيطالي في 21 أغسطس حيث يستهل يوفنتوس مشواره تحت قيادة المدرب الجديد ماسيميليانو اليجري بمواجهة مضيفه اودينيزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news