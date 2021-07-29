رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري والكأس .. وجدول جديد الأحد.. ويكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل، وفقا لنتجية المنتخب الأولمبي ضد البرازيل المحدد لها ظهر السبت المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا جاء محتواه (قرر اتحاد الكرة تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل).

يأتي ذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية، بين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد وأندية الدوري الممتاز، بأنه في حالة تخطي المنتخب الأولمبي دور المجموعات بأولمبياد طوكيو سيتم ترحيل موعد عودة البطولة، على أن تنتهي يوم 26 سبتمبر المقبل.

وتأهل المنتخب الأوليمبي للدور ربع النهائي رفقة منتخب إسبانيا بعد فوزه ظهر اليوم الأربعاء على منتخب أستراليا بنتيجة 2 – 0 في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويصطدم منتخب مصر الأوليمبي بنظيره البرازيل بلقاء الدور ربع النهائي، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة.

رئيس اللجنة الثلاثية أحمد مجاهد كان قد صرح اليوم الخميس قائلًا: «الموسم كان سينتهي في 31 اغسطس كما حددنا، لكن حاليا حدثت متغيرات لابد أن ننتظر حتى مباراة البرازيل».

واضاف: «وضعنا خطة لاستكمال الدوري مع الأندية واكدنا أن لو المنتخب صعد لربع النهائي ينتهي الدوري في 20 سبتمبر بجد أقصى».

وواصل أحمد مجاهد: «ستكون مباراة الأهلي وأسوان الأخيرة في المؤجلات وبعدها يتوقف الدوري لحين حسم موقفه المنتخب الأولمبي».

وأردف: «هناك جدولين لاستكمال الدوري وسيتم الإعلان عنهم بعد موقف المنتخب الأولمبي يوم 1 أغسطس المقبل، لو خرجنا أمام البرازيل فالدوري سيعود 5 أو 6 أغسطس، وإن فزنا واستمررنا حتى نهاية الأولمبياد فسيعود الدوري 9 أو 10 أغسطس».

وتترقب أندية الدوري المصري الممتاز المواعيد الجديد للمسابقة، بعد إعلان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن الدوري سيتوقف بعد مباراة اليوم الخميس، المحدد لها في السابعة مساء، والتي يحل فيها الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره أسوان، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر للمسابقة، بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو ومواجهته المرتقبة مع البرازيل المحدد لها السبت المقبل.

وحال تأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي أولمبياد طوكيو وتخطي عقبة البرازيل، سييتم اسئتناف مسابقة الدوري في التاسع أو العاشر من أغسطس المقبل، وقد يمتد موعد نهاية مسابقة الموسم الحالي إلى 20 سبتمبر المقبل.

الإعلامي أحمد شوبير قال غن مسؤولو اتحاد الكرة، قاموا بتجهيز جدولين للمباريات في الدوري وكأس مصر، وسيتم إعلان أحدهما وفقا لنتائج المنتخب الأولمبي، وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن المنتخب الأولمبي حال تأهله إلى دور نصف النهائي سيتم إعلان أحد الجدولين، وحال الخروج أمام البرازيل في دور ربع النهائي، فهناك جدول آخر تم تجهيزه وسيتم الكشف عنه. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

شوبير، كشف أن 3 أندية ضمنت المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية بالموسم المقبل، موضحا أن الأهلي والزمالك سيلعبان في دوري الأبطال، بينما يشارك طلائع الجيش في الكونفدرالية الأفريقية، وواصل، أن المقعد الأخير بين فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي، من أجل حسم النادي الرابع الذي سيمثل الكرة المصرية على الصعيد الأفريقي في الموسم المقبل.