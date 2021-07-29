أولمبياد طوكيو: سيدات الصين يحطمن الرقم العالمي

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طوكيو: حقّقت سيّدات الصين مفاجأة بتحطيم الرقم العالمي وإحراز ذهبيّة التتابع أربع مرات 200 م حرّة في السباحة، على حساب الولايات المتحدة وأستراليا اللّتين ضمّتا النجمتين كايتي ليديكي وأريارن تيتموس.

وسجّلت الصين 7:40.33 دقائق بفارق 40 بالمئة من الثانية عن الولايات المتحدة و96 بالمئة من الثانية عن أستراليا، علمًا أنّ الفرق الثلاث حطّمت الرقم العالمي السابق بإسم أستراليا (7:41.50 د) المسجّل في غوانغجو في 2019.

ومثّل الفريق الصيني جونجوانيانغ وموهان تانغ وبينغجي لي ويوفي تشانغ التي أحرزت أيضًا ذهبيّة 200 م فراشة.

وبعد انطلاقة قويّة لأستراليا بقيادة أريارن تيتموس المتوّجة بذهبيّتي 200 م حرة و400 م حرّة لكن غير كافية مقارنة بإنجازاتها الأخيرة، تصدّرت الصين، فيما حاولت ليديكي تعويض تأخّر زميلاتها وشنّت هجومًا قويًّا بمجهود لافت والأسرع بين المشاركات، لكنّه لم يكن كافيًا لكبح جماح الصينيات.

وتجمّد رصيد ليديكي عند 6 ذهبيات أولمبية بالإضافة إلى ثلاث فضيات.