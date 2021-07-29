شكرا لقرائتكم خبر عن سجل هدفاً وصنع 4.. ماذا قدم صالح جمعة قبل إصابته في وتر أكيليس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إصابة صعبة تعرض لها صالح جمعة صانع ألعاب سيراميكا، لتعطل مسيرته الكروية لفترة ليست بالقصيرة، بعدما أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى لنادى سيراميكا، أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس.

سبب إصابة صالح جمعة

سقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا، من دون أى تدخل خلال ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

مدة غياب صالح جمعة عن الملاعب

قال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

مشاركات صالح جمعة مع سيراميكا

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدف وحيد وحصل على 3 إنذرات بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.

كان صالح جمعة قد شارك مع النادى الأهلى لمدة خمسة مواسم منذ عام 2015 حتى رحل العام الماضى، حيث انتقل للقلعة الحمراء من انبى مقابل 7 مليون جنيه، وتمكن من تقديم أداء مميز بداية فترته مع الأهلى قبل أن يقترن اسمه بالأزمات ويتم استبعاده من قائمة المباريات فى مباريات عديدة أبرزها خلال فترة تولى فايلر التى شهدت استبعاده النهائى من القائمة.