شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل الدوري .. الإسماعيلى يواجه العدالة السعودى ودياً الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال إقامة مباراة ودية مع العدالة السعودى الأربعاء المقبل الموافق 4 أغسطس ، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز التى كان مقرراً لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً باستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتنتظر الفريق مواجهات من العيار الثقيل فى شهر أغسطس المقبل مع عودة الدورى العام، البداية أمام بيراميدز ثم أمام الأهلى والزمالك على التوالى.

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.