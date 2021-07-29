شكرا لقرائتكم خبر عن رقم تاريخى ينتظر جونيور أجاي مع الأهلى فى مواجهة أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النيجيرى جونيور أجايى نجم النادى الأهلى تحقيق رقم تاريخى حال ظهوره فى مباراة المارد الاحمر مع أسوان المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سيصل للمباراة رقم 100 فى تاريخه مع الأهلى ببطولة الدوري فلقد شارك أجاي فى 99 مباراة حتى الان بإجمالى 7098 دقيقة لعب وسجل 30 هدف وصنع 21 هدف ونال 7 كروت صفراء.

جونيور أجاي من مواليد 29 يناير 1996، لعب لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

المهاجم النيجيرى أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الأحمر في مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، عندما انضم أجايي للأهلي وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول في الأجواء مع باقي زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر في وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.

واجمالا لعب أجاي مع الاهلى 157 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11193 دقيقة لعب سجل 41 هدف وصنع 29 هدف ونال 14 انذار، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى .