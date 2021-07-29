شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد مصير معسكر برج العرب عقب ودية أبها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مصير معسكر برج العرب المقام حاليا، عقب مباراة الفريق الودية المقرر اقامتها في السادسة من مساء اليوم ، بعدما قام اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدوري وتحديد جدول مواعيد جديد لمباريات الدوري عقب مباراة المنتخب الاوليمبي والبرازيل المقرر لها السبت المقبل في دور الـ 8 من اوليمبياد طوكيو.

وسيحسم كارتيرون مصير المعسكر سواء بالاستمرار أو العودة للقاهرة عقب مباراة أبها اليوم، حيث سيعقد كارتيرون اجتماعا مع جهازه المعاون لتحديد مصير المعسكر .

ويعلن اتحاد الكرة جدول الدوري الجديد يوم الأحد المقبل بعد تأهل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب للدور الثاني في أولمبياد طوكيو.

وفي حالة خروج المنتخب من الدور الثاني أمام البرازيل سيتم استئناف الدوري يوم 5 أو 6 أغسطس اما في حالة تخطي المنتخب عقبة البرازيل واستكمال المشوار سيتم استئناف الدوري يَوم 10 أو 11 أغسطس المقبل.

من ناحية اخري يظهر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، في ودية فريقه مساء اليوم أمام أبها السعودي بعد شفائه من الإصابة التي عاني منها مؤخرا بشد في العضلة الخلفية.

وأدي شيكابالا تدريبات تأهيلية طوال الفترة الماضية أثناء وجوده في معسكر الزمالك بالإسكندرية بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات التي سبقت توجه الفريق للمعسكر، وغاب عن ودية فريقه أمام منتخب الدرجة الثانية منذ ساعات.

وشارك شيكابالا في تدريبات الكرة مع زملائه بالزمالك خلال الساعات الماضية، ليصبح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات وقرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تواجده علي مقاعد البدلاء في ودية أبها مع إشراكه في نهاية المباراة لبعض الوقت ليستعيد حساسية المباريات ورفع لياقته البدنية.

فيما يواصل حازم إمام غيابه عن وديات الزمالك للمرة الثانية علي التوالي حيث يؤدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب.