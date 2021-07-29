شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو: شيكابالا أسطورة.. الشناوي حرمني من هدف وأيمن أشرف أقوى مدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رفيق كابو لاعب نادي سموحة، أن محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد نادي الزمالك هو لاعب أسطورة في كرة القدم، وقال كابو في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": شيكابالا من أكثر اللاعبين الذين أحبهم في الدوري المصري هو أسطورة بالنسبة لي، وبعده يأتي محمد مجدي قفشة ثم علي معلول، واللعب أمام الأهلي والزمالك أفضل من الفرق الأقل، لأنها رغم صعوبتها يكون هناك مساحات لأنهم يعتمدون على اللعب الهجومي ويمنحوك فرصة للظهور والتألق.

أضاف: حسين الشحات وزيزو ومصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي من أفضل الأجنحة في الدوري، وأيمن أشرف أصعب مدافع واجهته في المباريات، مدافع صعب أن تتخطاه.

واصل: لم أتفاوض من قبل مع الأهلي أو الزمالك، ويمكنني اللعب في أي من الفريقين، وحسام حسن من أحسن المهاجمين في مصر ولديه كل المؤهلات ومهاجم عالمي ويستحق يلعب في فريق أفضل بكثير من أهلي طرابلس، ومحمد شريف أفضل مهاجم في الدوري المصري، والشناوي حارس صعب جداً، في الموسم الماضي انفردت بمرماه وقلت ستدخل هدف ولكنه مسكها.

أكمل: أحمد سامي يحب شغله جداً ويحب اللاعب المجتهد، ومدرب صعب في الملعب، يجب أن تؤدي معه بنسبة 100%، ويمنحك شحنة إيجابية قبل المباريات.

واختتم: الجمهور المصري متعصب للكرة مثل الجمهور التونسي، ولاعب الكرة يجب أن يكون لديه شخصية قوية ولا يخاف أحد، حتى لو تعرض للسباب من الجماهير، يجب ألا تركز في أمور تؤثر عليك في الملعب.