شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. برادلى يعدل خطة المنتخب أمام غانا بسبب إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم بطلها هو الأمريكى بوب برادلى المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى والذى فشل فى قيادة الفراعنة للتأهل لمونديال البرازيل 2014 بعد خسارته امام غانا في مباراة الذهاب بنتيجة ثقيلة وهى 6 / 1 ولم يشفع له الفوز فى العودة 2 / 1 بالقاهرة ليودع المنتخب الوطنى التصفيات في مرحلتها النهائية.

ولعل مباراة غانا تحمل العديد من الذكريات والتي جاء في مقدمتها قيام برادلي بتعديل خطة اللعب بين الشوطين في مباراة الذهاب بسبب شريف إكرامي حارس مرمي المنتخب الوطني في هذا التوقيت.

بدأ منتخب مصر مباراة غانا فى كوماسى بتشكيل مكون من: شريف إكرامى – أحمد فتحى – وائل جمعة – محمد نجيب – أحمد شديد قناوى – حسام غالى – محمد الننى – حسام عاشور – وليد سليمان – محمد أبو تريكة – ومحمد صلاح.

انتهي الشوط الأول بتقدم غانا 3/1 ، وحاول برادلى بين شوطى المباراة استيعاب وحل الموقف، إلا أن طبيب الفريق أبلغة بإصابة إكرامى وحاجته للتغيير ليكون ثانى التغييرات الاضطرارية بعد خروج حسام عاشور مصاباً فى الشوط الأول، وقام برادلى بتغيير طريقة اللعب من 4/4/2 الى 3/4/3 وتغيير مهام اللاعبين محاولاً السيطرة على الموقف إلا أن الشوط الثانى شهد تسجيل نجوم غانا 3 أهداف أخرى لتنتهى المباراة بخسارة منتخبنا 6/1 ويتبخر حلم الفراعنة فى الصعود لكأس العالم، حيث فاز منتخب مصر فى مباراة العودة بنتيجة 2 / 1 بالدفاع الجوى لكن لم تسعف الفراعنة النتيجة للصعود للمونديال.