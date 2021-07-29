شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلقى عروض للانتقال للزمالك وبيراميدز ؟ تريزيجيه يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخبنا الوطني حقيقة تلقيه عروضاً من أندية مصرية غير الأهلي للانتقال لها وبالتحديد للزمالك وبيراميدز والذي أرتبط أسمه بالانتقال لهما في أوقات سابقة وقال تريزيجيه في حوار حصري لليوم السابع :"لا لم يدخل الزمالك أو بيراميدز في مفاوضات لضمي لسبين الأول أن الكل يعلم أن هدفي هو استكمال مشواري الأحترافي والاستمرار في الملاعب الأوروبية، والثاني هو ارتباطي بالنادي الأهلي واهلاويتي التي تمنعني من اللعب في أي نادي داخل مصر سوى الفريق الأحمر"

وتابع تريجيه في حواره مع الخليج 365 :"اليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي هو أصعب حارس واجهته طوال مسيرته، رغم نجاحي في هز شباكه ولكنه حارس عملاق يُجيد التوقع ويملك رد فعل كبير"

وحقق النجم المصرى محمود تريزيجيه 8 بطولات بقميص النادى الأهلى ، وتوج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين،

تريزيجيه من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد نجم أستون فيلا الأنجليزي من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضي، بعد غياب دام 28 عامًا.