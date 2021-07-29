شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد.. موعد سباق يوسف رمضان فى نصف نهائي الأولمبياد بعد التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا السباح المصري الواعد يوسف رمصان، صاحب الـ 18 عاماً، آمال مصر في حصد ميدالية جديدة بأولمبياد طوكيو 2020، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي بمنافسات سباحة 100 متر فراشة بعد ما حقق زمن 51.67 في المركز 14 من الترتيب العام.

ويخوض يوسف رمضان منافسات الدور نصف النهائي في تمام الساعة 3:30 فجر الجمعة.

من جانبه، كشف شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، عن كواليس استعدادات منتخب مصر الأولمبي لمباراته المرتقبة في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والذي يجمع منتخب مصر بالبرازيل، وقال العريان في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": المنتخب الأولمبي وصل إلى القرية الأولمبية للمبيت فيها استعداداً لمباراة البرازيل، وحالياً المنتخب موجود بطوكيو وهناك روح عالية جداً واستعدادات من اللاعبين وشوقي غريب، في النهاية الملعب هو الفيصل.

أضاف: لاعبنا البرازيل من قبل ودياً وتغلبنا عليهم ونتمنى التوفيق للمنتخب في الأولمبياد، ومباراة منتخب اليد أمام السويد هى الأهم في المجموعة، ومهم أن نفوز في هذا اللقاء أو على الأقل نتعادل، حتى نقابل ثالث المجموعة الأخرى.

وعن إخفاقات الملاكمة والجودو قال العريان: رمضان درويش قدم مباراة جيدة ولكنه خسر المباراة بظلم تحكيمي وثلاث إنذارات، ويسري رزق خسر في الملاكمة من المصنف الأول عالمياً، وكان هناك ظلم تحكيمي أيضاً.