شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو تهدد انتقال كريم العراقى لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت صفقة انتقال كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري والمنتخب الأولمبي لصفوف نادي الزمالك مهددة بالفشل، بعد ظهور اللاعب بمستوي متراجع خلال مشاركته في مباريات الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو المقامة حاليا.

ويتواجد كريم العراقي ضمن كتيبة المنتخب الأولمبي المشارك حاليا في الأولمبياد ونجح في التأهل لدور الثمانية بعد احتلال المركز الثاني بمجموعته خلف أسبانيا ليتأهل لمواجهة البرازيل في الدور المقبل.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي متابعة كريم العراقي خلال مباريات المنتخب في الأولمبياد وأبدي استيائه من المستوي الذي ظهر عليه في أغلب الأوقات ليعيد التفكير من جديد في إمكانية إتمام الصفقة خاصة بعدما أصبح من الأسماء المرشحة لتدعيم الجبهة اليمني للزمالك بالموسم الجديد التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي الذي أبدي ترحيب بالعودة للأبيض والتنازل عن القضايا المتداولة بينه وبين النادي.

ويحسم كارتيرون مصير صفقة كريم العراقي بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع جهاز المعاون، ليتم الاستقرار علي اللاعب المنتظر ضمه لتدعيم الجبهة اليمني في الصيف المقبل.