شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: تفاؤل بمعسكر الفراعنة قبل لقاء البرازيل وتعرضنا لظلم تحكيمى فى الجودو والملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، عن كواليس استعدادات منتخب مصر الأولمبي لمباراته المرتقبة في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والذي يجمع منتخب مصر بالبرازيل، وقال العريان في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": المنتخب الأولمبي وصل إلى القرية الأولمبية للمبيت فيها استعداداً لمباراة البرازيل، وحالياً المنتخب موجود بطوكيو وهناك روح عالية جداً واستعدادات من اللاعبين وشوقي غريب، في النهاية الملعب هو الفيصل.

أضاف: لاعبنا البرازيل من قبل ودياً وتغلبنا عليهم ونتمنى التوفيق للمنتخب في الأولمبياد، ومباراة منتخب اليد أمام السويد هى الأهم في المجموعة، ومهم أن نفوز في هذا اللقاء أو على الأقل نتعادل، حتى نقابل ثالث المجموعة الأخرى.

وعن إخفاقات الملاكمة والجودو قال العريان: رمضان درويش قدم مباراة جيدة ولكنه خسر المباراة بظلم تحكيمي وثلاث إنذارات، ويسري رزق خسر في الملاكمة من المصنف الأول عالمياً، وكان هناك ظلم تحكيمي أيضاً.

وودع رمضان درويش منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية من ثمن نهائي بعد الهزيمة بنتيجة 10-1 أمام المصنف الأول عالميا الجورجي فارلام ليبارتيلياني.

وكان بطل الجودو المصري تأهل إلى دور الـ 16 لأولمبياد طوكيو في منافسات الجودو وزن أقل من 100 كجم بعد الفوز على بطل باكستان شاه حسين.

درويـش هـزم بـطـل بـاكـسـتـان بـالإنـذارات 10-0 وتـأهـل الـى ثـمـن نـهـائـي وزن 100 كـجـم فـي الـجـودو لـمواجـهـة بـطـل جـورجـيـا فارلام ليبارتيلاني الـمصـنـف الأول، وصاحب فضية ريو 2016، ليودع أمامه المنافسات.