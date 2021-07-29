شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نسيت أسأل أبويا قبل مايموت ملعبش أوليمبياد 64 ليه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أنه لا يعرف السبب الحقيقى لغياب والده حمادة إمام عن المشاركة فى أوليمبياد 1964، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" نفسى أعرف ابويا ملعبش أوليمبياد 1964 ليه مع انه فى الفترة دى كان فى عز تألقه الكروى ، جدى شارك فى الاوليمبياد ، ونسيت اعرف من ابويا السبب قبل ما يموت ، مخطرش على بالى أساله خالص ".

ويعد حمادة إمام المولود فى 28 نوفمبر 1942 من أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وكان لإمام الفضل فى كتابة تاريخ الزمالك وزيادة شعبيته فى الوطن العربى، وجعله أحد أقطاب الكرة فى مصر، فقد يُدين الأبيض بهذا الفضل لحمادة إمام، ثعلب الكرة المصرية، ابن السابعة عشرة عامًا، الذى خطف الأنظار بذكائه ومكره ومهاراته الفنية العالية، وطريقته المثيرة فى إحراز الأهداف، ليحدث انقلابًا فى الساحرة المُستديرة، بعد أن ظهر فى أواخر الخمسينيات.

وانضم حمادة إمام إلى ناشئى الزمالك فى عام 1957، وقد حدث ذلك حينما شاهده على شرف وقرر ضمه للنادى، وقد كان يلعب لمختلف فئات الشباب فى النادى وهو فى سن صغيرة نظراً لموهبته الكبيرة.

وكان حمادة إمام أول لاعب فى مصر يتم إنشاء رابطة جماهيرية باسمه، وقد دخل النجم الكبير كلية الحربية عام 1963 وتخرج منها ضابطاً وترقى حتى وصل إلى رتبة العميد.

انضم حماده إمام لمنتخب مصر الوطنى والعسكرى وشارك فى البطولات الأفريقية والبحر الأبيض والعالم العسكرية، وأصبح له هتاف شهير: "بص شوف ..حماده بيعمل إيه"، بعد أن أحرز هدفين فى مرمى عصام عبدالمنعم، حارس الأهلى السابق، بنهائى الدورى عام1965، الذى فاز به الزمالك.

تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام فى تاريخه، تلك التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى فى 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى فى ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك فى ذلك الوقت.

اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديراً للكرة فى الزمالك، وتدرج فى العمل الإدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجبلاية فى مجلس اللواء الدهشورى حرب.

وبعد اعتزاله اتجه امام إلى التعليق الكروى، حيث أصبح واحداً من أفضل وأشهر المعلقين فى الوطن العربى على مر التاريخ.

لم يحصل حمادة إمام على أى إنذار فى حياته، كما كانت حياته الخاصة مثلاً يحتذى به، فقد تزوج زوجة من أسرة عريقة هى الدكتورة ماجى الحلواني، عميدة كلية إعلام القاهرة سابقًا.

أنجب حمادة إمام، ولدين، أشرف حماده إمام، وهو طيار بشركة مصر للطيران، فيما قدم للملاعب موهبة فذة أخرى، هى نجله حازم إمام، قائد الزمالك السابق، الذى يعتبر واحدًا من أبرز نجوم منتخب مصر والزمالك وعضو مجلس النواب الحالي.